صنعاء.. ميليشيات الحوثي تعيد شحنة لقاحات أممية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن ميليشيات الحوثي أعادت شحنة لقاحات من العاصمة صنعاء، بحجة مخالفتها للمعايير الدولية، لكنها أوضحت أن ذلك غير صحيح.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، قالت إنها أعادت شحنة لقاحات تابعة لليونيسف، نظراً لعدم مطابقتها المعايير الدولية، غير أن المنظمة الأممية أكدت في بيان عدم دقة تلك التقارير.

وقال مكتب "يونيسف" باليمن، في بيان، إن وزارة الصحة في صنعاء "اتخذت قراراً بعدم السماح باستخدام تلك اللقاحات في اليمن، وطلبت من المنظمة مراراً إعادة الشحنة"، مؤكداً أن تلك اللقاحات سبق تقييمها من منظمة الصحة العالمية التي أوصت باستخدامها خلال مدة صلاحيتها الافتراضية التي تنتهي في أغسطس العام المقبل".

وأشارت إلى "أن اللقاحات التي تمت إعادتها من اليمن، سبق تقييمها ووجد أنها صالحة للاستخدام خلال العمر الافتراضي للقاح حتى أغسطس 2021".

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وأوضحت يونيسف أنه في 13 أغسطس وصلت شحنة لقاحات للتحصين الروتيني إلى صنعاء تضم 492 ألف جرعة من لقاح فيروس الروتا، وعند التفتيش في مخزن التبريد المركزي بصنعاء، لوحظ تغير في لون شاشة اللقاح ليتم إبلاغ المورد على الفور، وتم توفير المعلومات اللازمة لإجراء التقييم، وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً وأوصت أن اللقاحات كانت آمنة للاستخدام حتى أغسطس 2021، وفق البيان.

ورغم ذلك، أعلنت المنظمة أن وزارة الصحة والسكان في صنعاء، اتخذت قراراً بعدم السماح باستخدام اللقاحات في اليمن، وطلبت من يونيسف مراراً إعادة الشحنة، حتى تمت الاستجابة للطلب، الأربعاء.

وأضافت: "في جميع عملياتنا حول العالم بما في ذلك اليمن، تتبع يونيسف معايير وإرشادات دولية صارمة في شراء اللقاحات واستخدامها".