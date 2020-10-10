الثاني خلال 3 أيام.. قصف حوثي لمجمع صناعي بالحديدة

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، قصف مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة، غرب اليمن، عقب مرور ثلاثة أيام من قصف سابق نفذته الميليشيات على مستودعات المصنع.

وقال شهود عيان وسكان محليون، إن حريقا واسعا اندلع في أحد المستودعات التابعة لمصانع إخوان ثابت شرقي مدينة الحديدة، نتيجة قصف مدفعي جديد نفذته ميليشيات الحوثي.

وأوضحوا أن نيرانا كثيفة تصاعدت من مجمع مصانع إخوان ثابت، بعد سقوط مباشر لقذائف هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على المصنع.

وهذا هو القصف الثاني لميليشيا الحوثي الذي يستهدف المصنع خلال 3 أيام من قصف مماثل على مستودعات المواد الخام اتلف أجزاء كبيرة من المصنع وأخرجه عن قدرة العمل.

في السياق، تمكنت القوات المشتركة، الجمعة، من كسر هجوم مسلح واسع شنته مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات اللواء الأول عمالقة خاضت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مسلحي ميليشيات الحوثي في قطاع الدريهمي استمرت لساعات واستُخدِمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات ميدانية في صفوف للميليشيات في أثناء تصدي أبطال العمالقة للهجوم، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وتضاعفت الخسائر البشرية والمادية في صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران جراء تصعيدها المتواصل، بسقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير أسلحتها وعتادها في الأيام الأخيرة على أيدي القوات المشتركة بجبهة الساحل الغربي.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو للقوات المشتركة وهي تضيّق الخناق على الحوثيين في الدريهمي.