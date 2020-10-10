شاهد.. عملية تحرير معسكر "الخنجر" وفرار الحوثيين

نشر الجيش اليمني، مساء الجمعة، مشاهد للعملية العسكرية النوعية لتحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي والمواقع المحيطة به بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتظهر المشاهد معركة تحرير معسكر الخنجر والمواقع المحيطة به وفرار الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على وقع نيران ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة.

ويحتل معسكر الخنجر بمحافظة الجوف الذي سيطر عليه الجيش اليمني، الثلاثاء، وعلى الجبال والمواقع المحيطة به، اهمية استراتيجية وعسكرية في المعركة الدائرة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ويعد معسكر الخنجر احد أكبر وأهم المعسكرات بمحافظة الجوف موقعا ومساحة ورمزية.

وتكمن أهمية استعادة معسكر الخنجر، وفقا للناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، في كونه يتحكم بعدة طرق رئيسة في مديرية (خب والشعف)، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة محافظة الجوف.

وأضاف أن الجيش بسيطرته على المعسكر، سيتمكن من قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية.

وأشار العميد مجلي الى إن المعسكر يتميز بالتحصينات الطبيعية المحيطة به، من الجبال والتلال والتباب وكذلك التحصينات الصناعية والسواتر المتنوعة، مؤكدا ان ذلك سيمكن القوات المسلحة والمقاومة من التحام الجبهات والسيطرة على المناطق الشاسعة من الأرض، وتحقيق السيطرة النارية على المواقع التي يتمركز فيها عناصر الميليشيات .

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.