صور استهداف التحالف لمواقع الحوثي في الجوف ومأرب

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الجمعة مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب.

ويواصل التحالف العربي عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي تواصل الإغارة باستمرار على مواقع المليشيا الحوثية في المحافظتين، مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا المدعومة إيرانيا.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للمليشيا الحوثية، الجمعة، في سائلة رحبة، بالعديد من الغارات الجوية.

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وقالت مصادر عسكرية إن الغارات المكثفة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير طقمين قتاليين للمليشيا وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

في الأثناء، نفذت المقاتلات الحربية قصفا بعدة غارات جوية، على مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية في مديرية ماهلية، وفي مديرية صرواح، غربي المحافظة.

وكما هو حالها في الحديدة والساحل الغربي، تتكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي، في جبهات مأرب والجوف، على أيدي الجيش والقبائل الذين حققوا انتصارات كبيرة مؤخرا.