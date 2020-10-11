الإرياني: "الحوثي" أداة إيران لتصفية الحسابات الإقليمية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد، على حسابه في تويتر إن تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها الفاشلة على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بالتزامن مع تصاعد جرائمها بحق المدنيين بمأرب وتعز والجوف والحديدة يؤكد أنها مليشيا إجرامية لا تتقن سوى الإرهاب والقتل نهجا ولغة وسياسة.

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وأضاف الإرياني أن توقيت هذا التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي يؤكد من جديد أنها مجرد أداة إيرانية لتصفية حساباتها الإقليمية وتنفيذ مخططاتها في محاولة النيل من أمن واستقرار الجارة السعودية.

إلى ذلك، استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب.

ويواصل التحالف عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف تواصل الإغارة باستمرار على مواقع المليشيا الحوثية في المحافظتين، مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا المدعومة إيرانيا.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا الحوثية، الجمعة، في سائلة رحبة، بالعديد من الغارات الجوية. ويرية ماهلية، وفي مديرية صرواح، غربي المحافظة.

وكما هو حالها في الحديدة والساحل الغربي، تتكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي، في جبهات مأرب والجوف، على أيدي الجيش والقبائل الذين حققوا انتصارات كبيرة مؤخرا.