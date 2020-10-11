تعز.. مقتل وإصابة 5 مدنيين بقصف لميليشيا الحوثي

قتل وأصيب 5 مدنيين في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، على الاحياء السكنية، وسط مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

موضوع يهمك قالت قوات الجيش اليمني، السبت، إنها تواصل وبدعم كبير من تحالف دعم الشرعية، تحقيق "انتصارات استراتيجية في محافظة... انتصارات استراتيجية بالجوف.. والحوثيون يتكبدون خسائر فادحة اليمن

وأكد مصدر طبي، مقتل مدني وإصابة 4 آخرين، جراء قصف ميليشيا الحوثي للاحياء الشرقية بمدينة تعز، بالمدفعية الثقيلة.. موضحاً أن إصابات جميع الجرحى خطيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيا الحوثية المتمركزة في تلتي "سوفتيل" و"السلال"، قصفت بالمدفعية الأحياء السكنية.

وكثفت ميليشيا الحوثي قصفها الاحياء السكنية بعدد من القذائف، وذلك من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسوفتيل، شرقي المدينة .

ويتجاوز عدد القتلى المدنيين بتعز بسبب الحرب الحوثية 3800 قتيل مدني، فيما يقدر عدد الجرحى ب 15755 شخص، وفق ما ذكره موقع "سبتمبر نت".