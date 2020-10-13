تدمير صاروخ باليستي حوثي مجهّز للإطلاق باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعيه للميليشيا الإرهابية في اليمن.

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ويواصل التحالف العربي عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي تواصل الإغارة باستمرار على مواقع الميليشيا الحوثية في المحافظتين، مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا المدعومة إيرانيا.