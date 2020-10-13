جريمة مروعة باليمن.. قتل 14 شخصا بينهم زوجته وطفليه

أقدم مسلح، مساء الاثنين، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، على قتل 14 شخصاً من أفراد أسرته، بينهم زوجته واثنان من أبنائه، وطفل رضيع عمره 20 يوماً.

ونقلت صحيفة "الشارع" اليمنية، عن مصدر محلي مطلع إن شخصاً يدعى عمار الأجدع، من أهالي حي الشرية، في مدينة البيضاء، يعاني من حالة نفسية، تسلل بعد مغرب الإثنين، إلى منزل صهره، شقيق زوجته، محمد حسين عناق العواضي، الذي كان مع عدد من أفراد عائلته في مجلس المنزل، ومجرد أن دخل باب المنزل، أطلق النار على الجميع من سلاح “كلاشنكوف”، ما أسفر عن مقتل 14 منهم.

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وأوضح المصدر، أن بين القتلى زوجة الجاني، واثنان من أبنائه، كون زوجته تسكن منذ فترة في منزل شقيقها، بالإضافة إلى مقتل صهره محمد عناق العواضي، وأمه وزوجته وخمسة من أبنائه، و3 من اخواته، ولاذ بالفرار.

وأفاد المصدر، أن الجاني، وأثناء فراره بعد ارتكاب الجريمة، أطلق النار على مسلحين حوثيين، ما أسفر عن مقتلهما، إلا أنه تم مطاردته وقتله من قبل مسلحين حوثيين آخرين.