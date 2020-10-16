أخيراً.. أمهات المختطفين يعانقن فلذاتهم في مأرب

استقبل ذوو الأسرى أبناءهم المفرج عنهم بعد وصولهم إلى محافظة مأرب، الجمعة، ضمن اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.

موضوع يهمك قدّم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، الخميس، إحاطة لمجلس الأمن بعدما وصلت إلى مطار مدينة سيئون الخاضعة... غريفثس يدعو لمناقشة وضع باقي الأسرى بأسرع وقت اليمن

ومن بين المستقبلين كانت أعضاء من رابطة أمهات المختطفين التي نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر صورا من الاستقبال.

وانطلقت صباح الجمعة الجولة الثانية من استكمال أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأمس عانق أهالي مئات اليمنيين أبناءهم بعد طول انتظار في عملية من شأنها أن تقدم دفعة قوية إلى المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ختام عملية يوم أمس، إطلاق سراح أكثر من 700 أسير. وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: "نؤكد وصول طائرتين من صنعاء إلى سيئون والعكس"، مضيفة "نجحنا حتى الآن بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي واليمني، في تسهيل نقل وإطلاق سراح أكثر من 700 معتقل سابق بين السعودية وصنعاء وسيئون".

من استقبال رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب للمختطفين المفرج عنهم القادمين من مدينة سيئون.. #فرحة_أم_المختطف#Relief4Mothers pic.twitter.com/ZuDI1SXEmq — رابطة أمهات المختطفين (@abducteesmother) October 16, 2020

مناشدات للأمم المتحدة لإطلاق البقية

من جهة أخرى، طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بمواصلة جهوده لإطلاق سراح بقية الصحافيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ورحبت النقابة في بيان، بإطلاق سراح 5 صحافيين، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي بدأت، الخميس، بالإفراج عن 710 أسرى من الحكومة اليمنية والحوثيين.

ومن بين من أطلق سراحهم، صحافيون كانوا معتقلين في سجون الحوثيين منذ أكثر من 5 سنوات، وهم: "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بالغيث، وحسن عناب".

أما البقية فهم: "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، سلطان قطران، وحيد الصوفي، بلال العريفي، محمد عبده الصلاحي، محمد الجنيد، وأستاذ الإعلام وليد الشرجبي، ووليد المطري".

وجددت النقابة، مطالبتها كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، مواصلة جهودهم حتى إطلاق كافة الصحافيين المختطفين.

بدوره، قال أمين عام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجي، إن "حرية الصحافة في اليمن لا تزال تحت تهديد خطير".

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين، أصدرت تقريراً رصدت فيه 22 حالة انتهاك للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تنوعت بين الاعتقال والتهديد والاعتداء ومنع من التغطية.