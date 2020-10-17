اليمن.. ميليشيا الحوثي تحاصر قرية بالضالع وتلغّم محيطها

كشف سكان محليون في قرية "كرش" بمديرية دمت في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، إن ميليشيا الحوثي، تفرض حصاراً مطبقاً على القرية منذ خمسة أيام متتالية.

وقالوا بحسب مواقع اخبارية محلية، إن الميليشيات تمنع بالقوة دخول وخروج السكان، وتطلق النار في وجه أي مواطن يقترب من الطريق التي تربط القرية بقرية الحقب، بما في ذلك الحالات الإنسانية.. مؤكدين وجود مرضى في حالة يرثى لها، يحتاجون الوصول إلى المشافي، لكن الميليشيات تمنعهم من ذلك.

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وقامت ميليشيا الحوثي بزرع شبكات من الألغام والمتفجرات في بقية محيط القرية بالكامل، وحرمان الناس من ممارسة أعمالهم الزراعية بما في ذلك رعي الأغنام والمواشي.

هذا وناشد سكان كرش الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الضغط على الميليشيات الحوثية لفك الحصار وفتح الطريق للمواطنين للتزود بالحاجات الأساسية وإسعاف المرضى وتسويق محاصيلهم الزراعية.