عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخا من صنعاء.. سقط في صعدة

المصدر: دبي - قناة العربية
اعتراض صاروخ حوثي في اليمن خلال وقت سابق
رابط مختصر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخا من صنعاء وسقط في صعدة".

وأكد التحالف أن "الميليشيات أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء".

وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائيا على المدنيين".

موضوع يهمك
?
لا يبدو أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحترم السؤال عن المزاعم الأخيرة المتعلقة بعمل ابنه هانتر في الخارج، وما...

بايدن يرفض الإجابة على فضيحة هانتر.."حملة تشويه" بايدن يرفض الإجابة على فضيحة هانتر.."حملة تشويه" أميركا

والثلاثاء الماضي، كشف التحالف عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن.

كلمات دالّة

#تحالف, #التحالف, #صعدة, #صنعاء, #الحوثيين
إقرأ أيضاً البيضاء.. ميليشيا الحوثي تفجر 3 منازل وتهجّر النساء البيضاء.. ميليشيا الحوثي تفجر 3 منازل وتهجّر النساء 02:47 GMT
إقرأ أيضاً ضابط في الحرس الثوري.. سفير طهران لدى الحوثي ضابط في الحرس الثوري.. سفير طهران لدى الحوثي 09:05 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر