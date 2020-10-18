التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخا من صنعاء.. سقط في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخا من صنعاء وسقط في صعدة".

وأكد التحالف أن "الميليشيات أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء".

وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائيا على المدنيين".

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والثلاثاء الماضي، كشف التحالف عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن.