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اليمن.. إضراب شامل بكافة المحاكم في مناطق الحوثي

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
إحدى محاكم صنعاء (أرشيفية)
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أعلن "نادي قضاة اليمن" في صنعاء الإضراب الشامل في كافة محاكم ونيابات المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، احتجاجاً على تدخلات واعتداءات الميليشيات بحق أعضاء السلطة القضائية.

وقال النادي في بيان له إن حادثة الاعتداء على رئيس محكمة شمال الأمانة، ومن قبله رئيس وقضاة محكمة جنوب شرقي الأمانة "تؤكد الاعتداء الممنهج والسعي الحثيث من أرباب الباطل ضد أنصار الحق".

داخل إحدى محاكم صنعاء (أرشيفية) داخل إحدى محاكم صنعاء (أرشيفية)

وأشار البيان إلى أن "شيخاً نافذاً ووكيل وزارة، في ظل قانون يراد له أن يحكم الضعفاء دون غيرهم، اعتدوا على منتسبي القضاء".

وأضاف النادي أنه "ومن المسؤولية الملقاة على عاتقه، قرر الإضراب الشامل لأعمال النيابة والمحاكم في كل المحافظات حتى تحقيق مطالب القضاة".

وطالب بالقبض على كافة الجناة والمعتدين على رجال السلطة القضائية دون استثناء، ومن تدخل معهم لحرف مسار العدالة لدى جهات الضبط وتقديمهم للمحاكم العادلة.

بيان نادي القضاة بيان نادي القضاة

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كما طالب بتوفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها، ورسم سياسة واضحة وصادقة من قبل الحوثيين تلبي متطلبات هذه السلطة.

والثلاثاء الماضي، هاجم قيادي حوثي منزل رئيس محكمة شمال صنعاء، عبدالله الأسطى، بقذيفة "آر. بي. جى"، عندما كان متواجداً فيه مع أفراد أسرته.

وقالت مصادر إن الدعوة إلى الإضراب الشامل جاءت بعد إفراج الحوثيين عن القيادي الذي أقدم على الهجوم على منزل القاضي الأسطى.

كلمات دالّة

#الحوثي, #صنعاء, #اليمن, #الحوثيين
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