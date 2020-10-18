اليمن.. "مسام" ينتزع 1413 لغماً حوثياً في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، عن انتزاع 1413 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي، خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، في عدد من مناطق اليمن.

وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، في بيان، إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 1413 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأفادت أن مجموع ما قامت فرق مسام بنزعه منذ الثالث من هذا الشهر ولغاية يوم 16 منه بلغ 3270 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكر مدير العمليات في مشروع مسام السيد رتيف هورن أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1109 ذخائر غير منفجرة.

وأضاف أن فرق مسام الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي أيضا 263 لغما مضادا للدبابات.

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من جهته، أعلن مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، أن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 16 أكتوبر بلغ 192.467 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وكشف القصيبي أن فرق مسام تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 182.362 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما قامت الفرق بتطهيره منذ يوم 03 أكتوبر الجاري ولغاية 16 منه 402.249 مترا مربعا.

وأشار إلى أن فرق مسام ومنذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018 تمكنت من تطهير 15.289.581 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

ويسعى مشروع مسام إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي أفاد أن ميليشيات الحوثي، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد التقرير أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".