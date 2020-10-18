غريفثس ينفي أي دور في نقل سفير إيران لدى الحوثي إلى صنعاء

نفى مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، الأحد، صحة الأخبار المتداولة بشأن نقل السفير الإيراني لدى الحوثيين على متن طائرة أممية إلى صنعاء.

وأوضح مكتب غريفيثس أن الأمم المتحدة لم تنظم أي رحلات جوية إلى صنعاء منذ تاريخ الخامس من أكتوبر الجاري.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب أعلن أمس وصول سفير جديد وفوق العادة من بلاده إلى العاصمة اليمينة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مضيفا أن السفير واسمه حسن ايرلو مطلق الصلاحية.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن تعيين إيران سفيرا جديدا لها في صنعا "ما هو إلا تعيين حاكم عسكري إيراني على صنعاء" وتحالف مع الحوثي لن نعترف به.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني، إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وإنه امتداد للعدوان الإيراني، الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ 5 أعوام.

الإرياني أضاف أن تعيين سفير جديد لدى ميليشيات الحوثي، لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين، أو مجريات المعركة.

وبحسب الإرياني، فإن السفير الإيراني الجديد حسن ايرلو، هو مرشد ديني كبير وقائد تدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات في العام 1999.

ومسؤول عن تدريب عدد من النشطاء الإرهابيين، والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.