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هجوم موسع من الجيش اليمني على مواقع الحوثيين في الضالع

المصدر: العربية.نت - هاني الصفيان
من هجمات الجيش اليمني في الضالع
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شن الجيش اليمني، مسنودا بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية دمت بمحافظة الضالع، وأسفر الهجوم عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وقال مصدر عسكري ميداني إن الجيش هاجم مواقع المليشيات في منطقة محقن والمضراب والعرفاف وصولًا إلى الخط العام جنوب مديرية دمت ومنطقة سوُن والرحبة غرب مريس.

عناصر الجيش اليمني عناصر الجيش اليمني

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، وتمكنت عناصر الجيش من تدمير عربة وعدد من الأطقم القتالية التابعة للمليشيات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

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وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة نجد القرين وجبل التهامي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير عدد من المعدات القتالية.

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#الجيش_اليمني, #الضالع, #اليمن, #الحوثيين
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