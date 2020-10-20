الحديدة.. 124 خرقًا حوثياً للهدنة الأممية في 12 ساعة

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الإثنين، 124 خَرْقًا للهدنة الأُممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الـ 12 ساعة الماضية، بمناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن فرق الرصد في القوات المشتركة تمكنت من تسجيل 124 خرقاً وانتهاكاً للميليشيات الحوثية في أقل من 12 ساعة في مناطق متفرقة من الحديدة، وشملت القصف والإستهداف على الأحياء والقرى السكنية ومحاولة التسلل نحو مواقع القوات المشتركة .

وأوضح المصدر، في بيان، أن التصعيد الحوثي استهدف أحياء سكنية في حيس ومدينة التحيتا، بالإضافة إلى قرى ومزارع المواطنين في الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التحيتا، وطال القصف الحوثي القرى الآهلة بالسكان مديرية الدريهمي.

وكانت المليشيات قد تلقّت في وقت سابق اليوم الإثنين، ضربة موجعة على أيدي أبطال القوات المشتركة بمصرع ستة من عناصرها وإصابة العشرات من مسلحيها بينهم قائد المجاميع المسلحة التي هاجمت مواقع القوات المشتركة شرق التحيتا، لتتوالى الضربات الموجعة والهزائم القاسية على الميليشيات الحوثية، بحسب البيان.