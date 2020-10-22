الأمم المتحدة: على الأطراف اليمنية وقف القتال والعودة لطاولة الحوار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأطراف اليمنية إلى الانخراط "ومن دون شروط ٍ مسبقة" في مناقشات مع مبعوثه الخاص، مارتن غريفثس، لوضع اللمسات الأخيرة على "الإعلان المشترك" واتفاق وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سياسية.

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غويتريش اعتبر أن الحل السريع لإنهاء الصراع في اليمن يساهم في بناء الثقة في جميع أنحاء المنطقة.

وأعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع في اليمن، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن "ما زلت قلقا للغاية بشأن الوضع في اليمن، وهو صراع محلي أصبح إقليمياً بمرور الوقت".

وأضاف: "ما يقرب من 6 سنوات من الحرب دمرت حياة ملايين اليمنيين وقوضت جهود بناء الثقة في المنطقة"، مجدداً دعوته لوقف إطلاق نار عالمي فوري للتركيز على المعركة الحقيقية الوحيدة: المعركة ضد جائحة (كوفيد-19)".