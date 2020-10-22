اليمن.. مقتل شيخ قبلي برصاص الحوثيين في إب

قتل شيخ قبلي برصاص ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب "وسط اليمن"، الخميس، في ظل فوضى تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وذلك بعد يوم من مقتل وإصابة ثمانية أشخاص على خلفية قضية ثأر.

وقال سكان محليون، إن شيخاً من أسرة "بيت الهتار" قتل برصاص مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي بعد اقتحام منزله في منطقة "العموقين" بمديرية السياني، جنوب إب، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

وبحسب السكان فقد قتل الشيخ "غانم الهتار" أمام أسرته وتعرضت جثته للاختطاف من قبل الميليشيا، وخطف مسلحون من بيت "الموفق" شخصين من أسرته، فيما تعرضت عدة منازل من "بيت الهتار" للاقتحام وترويع الأطفال والنساء.

تأتي هذه الحادثة إثر قضية قتل سابقة نفذها مسلحون يعتقد أنهم من عائلة الشيخ واستهدفوا مواطناً من بيت "الموفّق" في منطقة "صُهبان" بالمديرية، أمس الأربعاء، على خلفية قضايا ثأر وعمليات خطف سابقة بين الأسرتين.

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وتعود القضية إلى ما قبل عام، حين قتل مواطن من أسرة الهتار برصاص مسلح من بيت الموفق، لتغذي قيادات في الميليشيات الحادثتين وتحولهما إلى قضية ثأر بين الأسرتين، وفقاً للسكان.

وتشهد محافظة إب فوضى عارمة زادت معها حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة منذ سيطرة الميليشيا عليها أواخر العام 2014.