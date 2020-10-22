الجيش اليمني يُسقط طائرة حوثية بالجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد ميداني، قوله " إن القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف تمكنت، امس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات الحوثية، كانت تحاول تصوير مواقع الجيش" .

وتكثف الميليشيات الحوثية من تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجوف، بحسب موقع الجيش اليمني.

موضوع يهمك قتل مدني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، في جرائم قنص منفصلة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، في... شاهد.. جرائم حوثية مروعة ضد المدنيين بالحديدة اليمن

إلى ذلك قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في أحد الطرقات الواصلة بين محافظتي الجوف ومأرب.

وانفجر اللغم الذي زرعته الميليشيات الحوثية في الخط الرابط بين منطقة اليتمة بالجوف ومأرب، مما أسفر عن مقتل المواطن محمد عكروت الشاعري، وإصابة كل من محمد الشاعري، وعلي الشاعري.