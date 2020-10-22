شاهد.. جرائم حوثية مروعة ضد المدنيين بالحديدة

قتل مدني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، في جرائم قنص منفصلة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في سياق تصعيدها الممنهج ضد المدنيين وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

واستهدفت ميليشيا الحوثي في جريمة مروعة مجمع "أخوان ثابت" الصناعي والتجاري، في مدينة الحديدة، بالأسلحة الثقيلة مخلفة قتيلا من موظفي المجمع.

وذكرت مصادر عاملة في المجمع أن الميليشيات استهدفت بسلاح قناص الدشكا عيار 23، عمال المجمع وأدى إلى مقتل أحد الموظفين ويدعى أيمن عبدالله أحمد محسن الشلح ويبلغ من العمر 30 عاماً .

وأوضحت المصادر أن الموظف تعرض للإصابة في رأسه الذي انفصل عن جسده في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، وعلى إثرها قام عمال المجمع بنقل جثمانه إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

كما أصيبت طفلة وامرأة، في عمليتي استهداف لقناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة إسراء علي جمالي خلوف (7 أعوام) تعرضت للإصابة برصاصة اخترقت قدمها الأيمن وخرجت من فخذ قدمها الأيسر أطلقها قناصة لميليشيا الحوثي أثناء تواجدها أمام منزلها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

وفي منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، أصيبت امرأة أخرى تدعى حمودة عمر عبيد شامي، ذات الـ 25 عاماً، برصاص قناصة لذراع إيران وهي داخل منزلها.

ونقل الأهالي حمودة إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، بينما نقلت الطفلة إسراء إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لخطورة إصابتها.

وأصيب أيضا شاب يعمل في مجمع "سيتي ماكس" شرق مدينة الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات على ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، جريمة شنعاء بقصف صاروخي مباشر على حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وجرائمها المتصاعدة ضد المدنيين.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن صاروخا حوثيا استهدف حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، ما أسفر عن تدمير خمسة منازل دمارا كليا، للمواطنين (يحيى عبدالله درعوغان، محمد يحيى حسن برونه، محمد عبدالله جابر أحمد، عبدالله يحيى جرهزي وشقيقه محمد يحيى جرهزي) وأضرارا جزئية في عدد من المنازل المجاورة.

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وأكدت المصادر، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن أسرتين نجتا بأعجوبة، فيما أصيبت امرأتان وثلاثة أطفال بجروح متفاوتة تم نقلهم على الفور من قبل فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة لتلقي العلاج في المستشفى الميداني بمدينة الخوخة.

وكثفت ميليشيات الحوثي انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة ماخلف آلاف الضحايا الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال في خروقات جسيمة للهدنة الأممية واتفاق السويد.