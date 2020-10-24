رصاصة اخترقت عنقه وهو نائم.. مقتل مسن بنيران الحوثي

قتل مواطن مُسِن، اليوم السبت، من أهالي مدينة حيس، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر استهداف الميليشيات الحوثية لمنازل المواطنين والأحياء السكنية في المدينة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية وجرائمها بحق المدنيين.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن طالب داوود خضيري البالغ من العمر 75 عاماً قُتل وهو نائم في منزله الكائن بالأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية قد هجّرت خضيري وكافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.

في السياق، أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروقات الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.

وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة حددت مصادر نيران للميليشيات الحوثية، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها، عقب استهدافها لمناطق سكنية شرق المدينة.

وأضاف المصدر أن القوات المشتركة استخدمت الأسلحة المناسبة لإخماد مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للميليشيات الحوثية، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية الهشة التي تحاول الميليشيات القضاء عليها، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

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يذكر أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف مدفعية الهاون أمس الجمعة، قرى في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، مما أدى إلى إصابة المواطن عبده حسن علي مسبح، لتستمر بمسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي، بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة، في إطار تصعيدها الخطير جنوبي الحديدة.