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مأرب.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة

طائرة مسيرة حوثية (أرشيفية)

مأرب.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أسقط الجيش الوطني اليمني الاثنين طائرة حوثية مفخخة في مأرب شمال شرقي صنعاء، وفق ما أفادت مصادر لـ"العربية".

وقبل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة سادسة، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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يذكر أن التحالف كان أعلن في وقت سابق الاثنين أيضاً اعتراض طائرة مفخخة خامسة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وسبق تلك المحاولات الحوثية محاولات أخرى لاستهداف أراضي المملكة بطائرات مفخخة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت مؤخراً عملياتها بالطائرات المسيرة محاولة استهداف الأعيان المدنية في السعودية وبعض المحافظات اليمنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

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