اليمن.. مقتل 30 حوثيا في معارك شرق صنعاء 

قتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي، في المعارك التي شهدتها، الاثنين، جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء لليوم الثالث على التوالي وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وأفاد بأن المعارك التي شهدتها جبهات نهم أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى جانب عدد كبير من الجرحى والأسرى.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية منها أربعه أطقم بعتادها في نجد العتق.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية وأسفرت أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات منها عربتين وأطقم في منطقة النجد.

إلى ذلك، أسقطت قوات الجيش اليمني خلال الساعات الماضية ثلاث طائرات انتحارية "مسيّرة" تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في سماء مديرية نهم، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.