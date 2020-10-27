حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أنّ معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وصلت إلى أعلى معدل على الإطلاق في مناطق من اليمن، بينما يهدد نقص التمويل برامج الإغاثة في البلاد.

وأعلن بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة من سوء التغذية الحاد في جنوب البلاد.

أما في شمال البلاد، فأوضح البيان أنه ما زال يجري تحليل النتائج، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يكون (الوضع) مقلقاً بنفس القدر".

وأشار البيان إلى زيادة قدرها 10% في حالات سوء التغذية الحاد في 133 مديرية جنوب البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة فإن "أكبر زيادة هي في حالات الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع زيادة قدرها 15.5% في 2020".

وتابع: "هذا يترك 98 ألف طفل على الأقل دون سن الخامسة معرضين لخطر الموت دون علاج عاجل لسوء التغذية الحاد الوخيم".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي، المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

ويشهد اليمن انهياراً في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، قولها إن "البيانات التي ننشرها اليوم تؤكد أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال وصل إلى أعلى المعدلات التي شهدناها منذ بدء الحرب".

وفي نهاية سبتمبر الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أنّ نقص التمويل أدى إلى تقليص 15 من أصل 41 برنامجا إنسانياً رئيسياً، بالإضافة إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.

وجمعت الأمم المتحدة من المانحين هذا العام 1.43 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار يحتاجها البلد الفقير.