أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، ومن خلال تنسيق أمني دقيق إحباط تهريب شحنة مخدرات، قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن.

الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات، والتي تحمل كمية من السكر.

وتشمل الشحنة كمية من المخدرات، تقدر بنصف طن من (الكوكايين والهروين).

وأكدت المعلومات أن كمية المخدرات كانت في طريقها للميليشيا الحوثية، وبإشراف من حزب الله الإرهابي.

وفي يوليو الماضي، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" عن الانتشار الكبير للمخدرات في العاصمة اليمنية صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، ضبطت الأجهزة الأمنية في الحكومة الشرعية أطنانا من المخدرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

في الوقت الذي أشارت فيه المصادر المحلية في صنعاء إلى توسع ظاهرة الإدمان على تعاطي المواد المخدرة بين أوساط الشباب، في ظل سيطرة وتمويل ودعم الميليشيا السري.

كما أشارت إلى أن هذه المواد باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع العاصمة، ويُشرف على تجارتها عصابات شكّلها ودعمها قادة حوثيون.

في السياق نفسه، نقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول أمني في إدارة مكافحة المخدرات الخاضعة للميليشيات في صنعاء قوله إن المخدرات باتت من أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الحوثيين.