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تحرير مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء.. خسائر فادحة للحوثي

Yemeni army soldiers pictured during fierce battles in Nihm district east of Sanaa. (Supplied)
الجيش اليمني في جبهة نهم (أرشيفية)
اليمن والحوثي

تحرير مساحات شاسعة بالجوف ومأرب وصنعاء.. خسائر فادحة للحوثي

جاء التقدم بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات طيلة الأيام الماضية في عدة جبهات قتالية

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء.

العمليات العسكرية في الجوف (أرشيفية)
العمليات العسكرية في الجوف (أرشيفية)

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفاً أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدماً أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

وأشار، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إلى أن العمليات الهجومية "جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات الميليشيات الحوثية طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء".

الجيش اليمني جبهة نهم (أرشيفية)
الجيش اليمني جبهة نهم (أرشيفية)
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ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الثلاثاء في محافظة الجوف بأنه "استراتيجي"، وتم في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة النضود، لافتاً إلى أن قوات الجيش حررت عدداً من التلال الجبلية الحاكمة، شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل. وفي جبهة الريان، تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة غرباً، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضين مواقع "خليف الغمارة" وما يجاورها.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدةً الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمّن مجلي دعم دول تحالف الشرعية بقيادة السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.

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