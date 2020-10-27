حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، في عملية عسكرية نوعية كبّدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن عناصر الجيش الوطني حرروا مساحات واسعة شرق منطقة بير المرازيق القريبة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، خلال عملية عسكرية ناجحة انطلقت في ساعات الصباح الأولى من عدّة محاور.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي، فيما تمكن الجيش من أسر عدد من العناصر، واستعادة عدد من الأطقم بعتادها وكميات من الذخائر والأسلحة المتوسطة والخفيفة.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهات محافظة الجوف.

وكانت قوات الجيش اليمني نفذت، امس الاثنين، عملية عسكرية لتمشيط وتأمين المواقع التي حررتها جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن جنود الجيش الوطني طاردوا فلول ميليشيات الحوثي الذين تركهم قادتهم ولاذوا بالفرار، وتمكنوا من أسر عدد منهم واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات قتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو، لقوات الجيش اليمني وهي تلاحق فلول ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الجوف.