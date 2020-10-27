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صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين

اغتيال وزير حوثي
من عملية الاغتيال
اليمن والحوثي

صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين

مسلحون مجهولون أردوه قتيلا جنوب العاصمة

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العربية.نت- أوسان سالم 

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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليمنية القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسن زيد.

وحسب شهود عيان، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي الحوثي وأردوه قتيلا في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.

من الحادث
2 صور من الحادث
2 صور
من الحادث
من الحادث
حسن زيد
حسن زيد

وقالت مصادر لـ"العربية.نت"، إن ميليشيات الحوثي انتشرت بشكل كثيف وطوقت المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب من موقع الحادثة.. مؤكدة أن نجل القيادي الحوثي زيد أصيب في الحادثة.

وأقرت ميليشيات الحوثي بمقتل القيادي زيد في حادثة الاغتيال.

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وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، مقتل زيد.

وقال في منشور على صفحته في "فيسبوك" إنه تعرض إلى حادثة اغتيال صباح اليوم من عناصر مجهولة.. في منطقة حدة، وتم إدخاله العناية المركزة إثر إصابته بعيارات نارية، وقضى متأثرا بالإصابة.

2 صور
2 صور

ويعد زيد من أهم القيادات العقائدية لميليشيات الحوثي ويرتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الإيراني وحزب الله اللبناني.

وعقب الحادث، شهدت العاصمة صنعاء حالة طوارئ غير معلنة وانتشار كثيف لميليشيات الحوثي في عدد من الشوارع ونصب عدد من النقاط الامنية وحواجز التفتيش في صنعاء

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثيين أغلقت مدينة حدة بشكل كامل ومنعت حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثيين طوقت منطقة حدة بعناصر مدججة بالسلاح وشلت فيها الحركة وبدأت تنفيذ عملية اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين المارة واصحاب السيارات في حي حدة.

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