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ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي عسكري بارز

القيادي الحوثي اللواء عبدالله ضيف الله صالح العياني
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي عسكري بارز

العشرات من قيادات الصف الأول في ميليشيات الحوثي قُتلوا جراء تصاعد المعارك خلال الشهرين الماضيين في جبهتي مأرب والجوف.

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العربية. نت - أوسان سالم

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اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع أحد قياداتها العسكرية البارزة الذي ينتحل رتبة لواء وأركان حرب لما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة.

ونعت ميليشيات الحوثي، الاثنين، مقتل القيادي اللواء عبدالله ضيف الله صالح العياني المكنى أبو رامي، والمعين من قبل الميليشيا أركان حرب ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة.

ولم تذكر ميليشيات الحوثي، كالعادة، أي تفاصيل حول مكان وكيفية مصرع العياني الذي ينحدر من مديرية حيدان بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال اليمن.

غير أن مصادر عسكرية، أكدت أن القيادي الحوثي عبدالله العياني، قُتل في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مع مجاميع حوثية بينهم قيادات لم يتم الإفصاح عن أسمائهم حتى الآن، في جبهة نهم شرق صنعاء.

ويعتبر العياني أحد أهم القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران والذي ينحدر من محافظة صعدة معقل الحوثيين وعينته ميليشيا الحوثي أركان حرب ما تسمى "المنطقة العسكرية الرابعة" ورقَّته إلى رتبة "لواء" في وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها.

الجدير بالذكر أن العشرات من قيادات الصف الأول في ميليشيات الحوثي قُتلوا جراء تصاعد المعارك خلال الشهرين الماضيين في جبهتي مأرب والجوف.

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