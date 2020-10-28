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التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية

طائرة مسيرة حوثية ( أرشيفية )
طائرة مسيرة حوثية ( أرشيفية )
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية

تحالف دعم الشرعية: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بتدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية.

وأضاف التحالف أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين.

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وأكد تحالف دعم الشرعية أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

وكانت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت أمس الثلاثاء، أيضا اعتراض و تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

و أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف – في بيان - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض و تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لإستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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