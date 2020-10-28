أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع قياديين عسكريين بارزين لديها، ودفنت جثتيهما، أمس الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الميليشيا شيعت "العميد نصر الدين عزي علي أحسن العسيلي، والعقيد عزيز عبدالله باقي جعمان"، واكتفت بالإشارة إلى الحديث عن مصرعهما في جبهات القتال، دون إيراد أي تفاصيل أخرى.

وأفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي "العسيلي" لقي مصرعه خلال مواجهات في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، حيث كلفته الميليشيا بقيادة محورها.

ورجحت المصادر مصرع القياديين الحوثيين بإحدى الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثية في ذات الجبهة.

وتصاعدت حدة المواجهات في عدد من جبهات القتال لاسيما في مأرب والجوف والحديدة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية.