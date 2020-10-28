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خسائر جديدة للحوثي بالحديدة.. مقتل وجرح 7 بينهم قائد ميداني

Members of the Houthi movement ride in the back of a vehicle during withdrawal from Saleef port in Hodeidah province, Yemen May 11, 2019. REUTERS/Abduljabbar Zeyad
عناصر من الحوثيين في الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

خسائر جديدة للحوثي بالحديدة.. مقتل وجرح 7 بينهم قائد ميداني

مقتل 3 حوثيين وإصابة 4 في اشتباكات عنيفة دارت بمنطقة واقعة عند منتصف خط إمداد للقوات المشتركة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتل وجرح 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، في مواجهات مع القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أثناء محاولة الميليشيات التسلل إلى منطقة الفازة بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن قوات "اللواء الثاني عمالقة" رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية في الفازة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها السلاح الثقيل.

عناصر من الحوثيين في الحديدة (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين في الحديدة (أرشيفية)

وأوضح أن 3 حوثيين، بينهم قائد ميداني، قُتلوا وأصيب 4 آخرون في الاشتباكات العنيفة التي دارت في المنطقة الواقعة عند منتصف خط إمداد للقوات المشتركة بين خطوط التماس المتقدمة شمالاً على مشارف مدينة الحديدة وخلفيتها جنوباً باتجاه الخوخة والمخا.

ورفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الأممية، باستهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة رصدت الاثنين عشرات الخروقات الحوثية للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة (أرشيفية)
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة (أرشيفية)
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وقال مصدر عملياتي إن القوات المشتركة رصدت الخروقات والانتهاكات الحوثية التي بلغ عددها 60 خرقاً خلال 8 ساعات، وطالت مناطق متفرقة في مديريتي حيس والتحيتا.

وأشار المصدر أن الخروقات شملت عمليات استهداف وقصف على القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى مقتل امرأة وهي ترعي أغنامها في منطقة بيت مغاري بمدينة حيس برصاص قناصة الحوثيين.

كما قتلت امرأة أخرى برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية الاثنين في منطقة بيت مغاري شمال مركز مدينة حيس جنوب الحديدة.

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