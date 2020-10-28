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مصادر: الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين في مأرب

مسيرة حوثية
طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مصادر: الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين في مأرب

ميليشيات الحوثي كثّفت مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أكدت مصادر يمنية أن الجيش الوطني أسقط مساء الثلاثاء في مأرب طائرتين حوثيتين مفخختين.

وصعّدت ميليشيات الحوثي مؤخراً من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.

طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)
طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)
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وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

يأتي هذا فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء.

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