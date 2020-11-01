لقي قيادي حوثي بارز عينته الميليشيات قائدا لمحور البيضاء، مصرعه وبجانبه العشرات، بنيران الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي بكيل إسماعيل الغاثي المعيَّن قائداً لمحور البيضاء، قتل خلال مواجهات احتدمت مع الجيش اليمني ورجال القبائل جنوب محافظة مأرب.

وقتل الغاثي والمكنى "أبو عدنان" إلى جانب العشرات من عناصر الميليشيات عقب ثلاثة أيام على مقتل قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمارب نصر الدين عزي العسيلي.

تشييع العشرات

في السياق، شيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، 36 من مقاتليها، بينهم 21 ضابطا ومساعدا عسكريا ممن قضوا في المواجهات الدامية المستمرة مع الجيش اليمني، خصوصا في محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن من بين القتلى العميد ربيع بنيان، والعقداء صلاح سالم الشعبي، وإبراهيم الوشلي، وعبدالله حمران، والرواد ياسر الجلال، و أحمد محمد نجم الدين، وعبدالله البطاحي، والنقباء عبدالله مغبش، وطعيمان الشلالي.

معارك عنيفة في الجوف ومأرب

كانت قوات الجيش اليمني، أعلنت في احصائية نشرها موقعها الرسمي، عن مصرع أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع أكتوبر 2020 ، أغلبهم سقطوا في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك هي الأعنف ولا تزال مستمرة.

وذكرت أن إحصائيات الدفن لعناصر الميليشيا منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، كشفت عن تشييع الحوثيين أكثر من (600) قتيل بينهم (154) قيادياُ ميدانياً، ينتحلون رتباً عسكرية في 13 محافظة.