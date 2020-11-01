  • مباشر
اللغة

اليمن.. مقتل قائد ميليشيات الحوثي في محور البيضاء

الجيش اليمني في جبهة البيضاء
الجيش اليمني في جبهة البيضاء
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل قائد ميليشيات الحوثي في محور البيضاء

اليمن.. مقتل القيادي الحوثي بكيل إسماعيل الغاثي المعيَّن قائداً لمحور البيضاء خلال مواجهات احتدمت مع الجيش اليمني ورجال القبائل جنوب محافظة مأرب

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

لقي قيادي حوثي بارز عينته الميليشيات قائدا لمحور البيضاء، مصرعه وبجانبه العشرات، بنيران الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي بكيل إسماعيل الغاثي المعيَّن قائداً لمحور البيضاء، قتل خلال مواجهات احتدمت مع الجيش اليمني ورجال القبائل جنوب محافظة مأرب.

جونسون: إغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر فيروس كورونا فيروس كورونا جونسون: إغلاق عام في إنجلترا لمدة شهر

وقتل الغاثي والمكنى "أبو عدنان" إلى جانب العشرات من عناصر الميليشيات عقب ثلاثة أيام على مقتل قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمارب نصر الدين عزي العسيلي.

تشييع العشرات

في السياق، شيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، 36 من مقاتليها، بينهم 21 ضابطا ومساعدا عسكريا ممن قضوا في المواجهات الدامية المستمرة مع الجيش اليمني، خصوصا في محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن من بين القتلى العميد ربيع بنيان، والعقداء صلاح سالم الشعبي، وإبراهيم الوشلي، وعبدالله حمران، والرواد ياسر الجلال، و أحمد محمد نجم الدين، وعبدالله البطاحي، والنقباء عبدالله مغبش، وطعيمان الشلالي.

ميليشيات الحوثي - فرانس برس
ميليشيات الحوثي - فرانس برس

معارك عنيفة في الجوف ومأرب

كانت قوات الجيش اليمني، أعلنت في احصائية نشرها موقعها الرسمي، عن مصرع أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع أكتوبر 2020 ، أغلبهم سقطوا في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك هي الأعنف ولا تزال مستمرة.

وذكرت أن إحصائيات الدفن لعناصر الميليشيا منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، كشفت عن تشييع الحوثيين أكثر من (600) قتيل بينهم (154) قيادياُ ميدانياً، ينتحلون رتباً عسكرية في 13 محافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد
إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. واعتقال مشتبه به إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. واعتقال مشتبه به

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد