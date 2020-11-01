شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبال السعراء بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيا، ومقتل من كانوا على متنها في غرب جبال السعراء.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش باتت "تطوّق" مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش والمقاومة الشعبية.

وفي محافظة مأرب قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين من القبائل تصدت لمحاولة تقدم حوثية صوب منطقة الجدعان شمال المحافظة، وفي منطقة المهدرة غرب مأرب، ونجد العتق بحبهة نهم شرق صنعاء.

وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بالإضافة إلى أسر 4 عناصر حوثية.

وتحدثت مصادر عسكرية ميدانية عن وصول تعزيزات للحوثيين إلى الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في محاولة لتغيير استراتيجيتها الهجومية، عبر التركيز على السعي لإحداث اختراق عسكري في الجبهة الغربية بعد أن تم كسرها وإفشال هجماتها بالجبهة الجنوبية بمديرية رحبة وجبل مراد التي تحولت إلى بؤرة استنزاف لمقاتليها.