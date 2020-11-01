توفي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، الأكاديمي والسياسي المعارض، الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي، أستاذ علم النفس بكلية آداب جامعة صنعاء.

وتوفي الأكاديمي الشرجبي بعد 26 يوما على خروجه من سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء، والتي منعت عنه علاج أمراض مزمنة مصاب بها وتدهورت صحته في زنازينها، وفق مصادر أكاديمية مقربة من عائلته.

وكانت ميليشيا الحوثي، اختطفت الأكاديمي البارز الشرجبي في 9 سبتمبر الماضي، من محيط منزله بينما كان في طريقه إلى كلية الآداب وسط العاصمة، كما اقتحمت منزله في وقت لاحق، قبل الإفراج عنه بوساطة بعد شهر، نظرا لحالته الصحية.

ووصف ناشطون يمنيون وفاة الدكتور الشرجبي، بأنها "واحدة من جرائم الإعدام التي تنفذها ميليشيا الحوثي بصنعاء على مراحل".. مؤكدين أنه خضع للتعذيب خلال فترة اختطافه وخرج وهو بحالة صحية سيئة ما أدى إلى وفاته.