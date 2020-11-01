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صنعاء.. وفاة أكاديمي بعد إطلاق سراحه من سجون الحوثي

الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي أستاذ علم النفس بكلية أداب جامعة صنعاء
الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي أستاذ علم النفس بكلية أداب جامعة صنعاء
اليمن والحوثي

صنعاء.. وفاة أكاديمي بعد إطلاق سراحه من سجون الحوثي

كانت ميليشيا الحوثي، اختطفت الأكاديمي البارز الشرجبي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، من محيط منزله بينما كان في طريقه إلى كلية الآداب وسط العاصمة

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العربية. نت - أوسان سالم

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توفي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، الأكاديمي والسياسي المعارض، الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي، أستاذ علم النفس بكلية آداب جامعة صنعاء.

عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"
عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"

وتوفي الأكاديمي الشرجبي بعد 26 يوما على خروجه من سجون ميليشيات الحوثي في صنعاء، والتي منعت عنه علاج أمراض مزمنة مصاب بها وتدهورت صحته في زنازينها، وفق مصادر أكاديمية مقربة من عائلته.

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وكانت ميليشيا الحوثي، اختطفت الأكاديمي البارز الشرجبي في 9 سبتمبر الماضي، من محيط منزله بينما كان في طريقه إلى كلية الآداب وسط العاصمة، كما اقتحمت منزله في وقت لاحق، قبل الإفراج عنه بوساطة بعد شهر، نظرا لحالته الصحية.

ووصف ناشطون يمنيون وفاة الدكتور الشرجبي، بأنها "واحدة من جرائم الإعدام التي تنفذها ميليشيا الحوثي بصنعاء على مراحل".. مؤكدين أنه خضع للتعذيب خلال فترة اختطافه وخرج وهو بحالة صحية سيئة ما أدى إلى وفاته.

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