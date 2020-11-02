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اليمن.. مقتل ركن استطلاع الحوثيين بالضالع

هجوم الجيش اليمني في الضالع
الجيش اليمني في جبهة الضالع (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل ركن استطلاع الحوثيين بالضالع

يُعد "أبو حسين المتوكل" من أبرز قيادات الحوثيين في الضالع كما أنه يرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أكدت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة مصرع المسؤول عن الاستطلاع في جبهات ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدداً من مرافقيه، أمس الأحد غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن "وحدة الدروع في القوات الجنوبية استهدفت طقماً عسكرياً يستقله القيادي الحوثي المدعو "أبو حسين علي حسين المتوكل"، ركن استطلاع الميليشيا في جبهات الضالع".

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي مع عدد من مرافقيه وتدمير الطقم العسكري كلياً.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي نقلت جثة القيادي إلى مشفى ميداني في معسكر "المشواس" الذي تسيطر عليه، ومن ثم نقلتها إلى محافظة إب.

من جبهات القتال في الضالع (أرشيفية)
من جبهات القتال في الضالع (أرشيفية)

ويُعد "أبو حسين المتوكل" من أبرز قيادات الحوثيين في جبهات شمال وغرب الضالع، كما أنه يرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

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في سياق آخر، قتلت امرأة، أمس الأحد، برصاص قناص حوثي، في منطقة "مُرِيس"، التابعة لمديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وصعَّدت ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، من جرائمها بحق المدنيين، في مقدمتهم النساء والأطفال، بمختلف مناطق محافظة الضالع.

وعلى صعيد متصل، أصيب 6 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بقذيفة أطلقها مسلحو ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، السبت، على مناطق في "المحورين الشمالي والغربي لمديرية قعطبة" في الضالع.

وكانت ميليشيا الحوثي، أقدمت الجمعة، على حرق منازل ومزارع تابعة لرجل وولديه، في عُزلة الثوخب، شمال شرق مديرية الحُشَا والقريبة من خطوط المواجهات شمال محافظة الضالع.

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