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الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية بالجوف

آليات عسكرية تابعة للجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية بالجوف

تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمالي معسكر الخنجر

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العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وقال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود، العميد هيكل حنتف، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع الميليشيات الحوثية المتمردة، المدعومة من إيران.

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وأوضح العميد حنتف، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، مساء الأربعاء، أن المعارك العسكرية والضربات الجوية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات، وجرح آخرون، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للحوثيين.

ومنذ أيام يواصل الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمه وتحقيق انتصارات نوعية في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في عتادها والأرواح.

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