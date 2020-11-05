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اليمن.. تفخيخ حوثي بالألغام لمسجد بتعز و"مسام" ينزعها

الحجوثي يفخخ محيط مسجد
الحوثي يفخخ محيط مسجد في تعز
اليمن والحوثي

اليمن.. تفخيخ حوثي بالألغام لمسجد بتعز و"مسام" ينزعها

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العربية. نت - أوسان سالم

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فخخت ميليشيات الحوثي الانقلابية مسجداً في مديرية موزع بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بعشرات الألغام الأرضية، التي تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" من انتزاعها.

وقال قائد الفريق 23 مسام المهندس، عبده إبراهيم، إن فريقه تمكن من تأمين مسجد قرية البويقة مديرية موزع من عشرات الألغام الأرضية الخاصّة بالمدرعات كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في محيط المسجد وأمام بوابته الرئيسيّة.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمسام، الخميس، أن استهداف المساجد ودور العبادة منهج دأبت عليه ميليشيات الحوثي منذ انقلابها المسلح على الدولة في اليمن، وهو ما أكدته تقارير حقوقية يمنية، والتي أفادت أن مئات المساجد في اليمن تعرّضت إلي التفجير والتدمير الكلي من قبل الميليشيات الحوثية.

تفكيك ألغام حوثية - أرشيفية
تفكيك ألغام حوثية - أرشيفية

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي، في قرية البويقة بمديرية موزع استخدموا طريقة أخرى عبر زرع عشرات الألغام الأرضية حول محيط وحرم مسجد القرية بهدف القتل الجماعي للأهالي الشيوخ والشباب والأطفال.

وكان مشروع "مسام"، أعلن في وقت سابق، نزع 2151 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية موزع، مزروعة في الطرقات الرئيسية والفرعية بالمديرية وكانت تشكل عائقا كبيراً لحركة المواطنين وتنقلاتهم.

واستطاعت فرق المشروع تأمين مساحة تبلغ 293,166 مترا مربعا، وهي عبارة عن ممرات طرق ومساحات زراعية ومناطق تجمعات سكنية في مديرية موزع.

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يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.

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