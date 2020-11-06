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اليمن.. وفاة مختطف جديد تحت التعذيب في سجون الحوثي

Shi'ite Houthi rebels man a checkpoint in Yareem town of Yemen's central province of Ibb October 22, 2014. Houthi fighters clashed with supporters of the Sunni Muslim Islah party in Yareem earlier this week, residents and local officials said, raising the spectre of a wider sectarian confrontation in the country, which shares a long border with the world's top oil exporter, Saudi Arabia. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
حاجز للحوثيين في إب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. وفاة مختطف جديد تحت التعذيب في سجون الحوثي

محمد علي حسن الأديب (60 عاماً) اختطف قبل 10 أشهر وأودع في سجن مديرية "القفر" في محافظة إب

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أفادت مصادر حقوقية يمنية أن مختطفاً توفي جراء التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة إب، وسط البلاد.

وأكدت أن المختطف محمد علي حسن الأديب (60 عاماً) توفي في أحد سجون الميليشيات بمديرية القفر، بمحافظة إب، بعد 10 أشهر من اختطافه وتعرضه للتعذيب.

ودانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية، وفاة الأديب في سجن يتبع جماعة الحوثي، إثر تعرضه لعمليات تعذيب.

المختطف محمد الأديب بعد وفاته في سجون الحوثي
المختطف محمد الأديب بعد وفاته في سجون الحوثي
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وأوضحت مصادر محلية، أن الأديب توفي في سجن مديرية "القفر"، إثر تعرضه لعمليات تعذيب يومية على أيدي الحوثيين، مؤكدةً أن عناصر الميليشيات المشرفة على السجن منعت الأديب من تلقي العلاج، في الوقت الذي يعاني فيه من أمراض مزمنة، واستمر ذلك حتى فارق الحياة.

وذكرت أن الأديب اعتقل من قبل مسلحين تابعين لقاض حوثي يدعى إياد ملفي غلاب، وتم إيداعه السجن قرابة 10 أشهر حتى وفاته. ولفتت إلى أن القاضي الحوثي قام بسجن الأديب لإرغامه على فتح طريق من أرض تابعة له.

من جهتها، ذكرت مصادر أخرى أن الأديب كان قد اختطف بسبب رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوثيين بالإكراه.

وتوفي العشرات من المختطفين والأسرى في سجون ميليشيات الحوثي جراء التعذيب والإهمال، فيما خرج العشرات من سجونها بجروح مختلفة وإعاقات دائمة.

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