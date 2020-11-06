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اليمن يدعو مجدداً إلى تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

Armed Houthi followers ride on the back of a truck outside a hospital in Sanaa, Yemen April 8, 2020. Picture taken April 8, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن يدعو مجدداً إلى تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

الحوثيون قاموا اليوم بإطلاق صاروخ باليستي سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب

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العربية.نت - أوسان سالم 

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دعا الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.

وشدد على ضرورة إسراع الأمم المتحدة في القيام بما تمليه عليها مسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

الجيش اليمني في جبهة نهم (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة نهم (أرشيفية)

جاء ذلك إثر قيام الميليشيات الحوثية، اليوم الجمعة، بإطلاق صاروخ باليستي سقط في أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب.

وقال مجلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات".

وأشار إلى أن "ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان".

قصف حوثي على مأرب (أرشيفية)
قصف حوثي على مأرب (أرشيفية)
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وأضاف أن "استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وأنها متحدية القوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات في مدينتي مأرب وتعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة".

وأكد الناطق باسم الجيش اليمني أن هذه "الاستهدافات المباشرة"، والتي كثفت منها الميليشيات الحوثية مؤخراً، أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين.

وأفاد بأن "الميليشيات الحوثية ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحدٍّ واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة إذا لم يتم ردعها والتعامل معها، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب تعبيره.

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