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شاهد.. قصف صاروخي حوثي يدمر منازل مواطنين بالحديدة

تدمير ثلاثة منازل لمواطنين من طرف الحوثي
اليمن والحوثي

شاهد.. قصف صاروخي حوثي يدمر منازل مواطنين بالحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، قصفها الصاروخي على الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، غربي اليمن، ما تسبب في تدمير ثلاثة منازل لمواطنين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي بالقصف الصاروخي، حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة.

وأظهر فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الخسائر المادية الكبيرة لأصحاب المنازل وآثار الدمار الشامل الذي لحق بالمنازل التي تحولت إلى أنقاض جراء القصف الصاروخي الحوثي.

وأدان سكان حي منظر ما تقوم به ميليشيات الحوثي من قصف وجرائم ضد الإنسانية، في ظل سريان الهدنة الأممية.

وتعد هذه الجريمة الثانية لميليشيات الحوثي في حي المنظر، خلال أقل من نصف شهر، إذ شهدت الأحياء السكنية قصفًا صاروخيًا حوثيًا أسفر عن تدمير خمسة منازل وإصابة امرأتين وثلاثة أطفال.

في السياق، ارتكبت ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، 120 خرقًا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الــ 8 ساعات الماضية، في سياق خروقاتها المتكررة.

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وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، الجمعة، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 120 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

وأضاف أن الخروقات شملت أعمالا عدائية ضد المدنيين، تمثلت في قصف صاروخي ومدفعي واستهداف بالأسلحة المتوسطة على الأحياء والقرى السكنية.

وأوضح أن الخروقات تركزت في مديريات الحوك وحيس والدريهمي والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها، ومدينة الحديدة.

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