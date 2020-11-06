قتل خبيران من حزب الله اللبناني و13 حوثيا، في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت موقعا في أرحب شمال صنعاء، يستخدمه الحوثيون للتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقالت مصادر محلية في مديرية أرحب شمال صنعاء، إن غارة نفذتها مقاتلات التحالف على موقع تابع لميليشيا الحوثي في المديرية، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الميليشيا بينهم خبيران لبنانيان.

وأضافت المصادر أن الغارة التي شنتها مقاتلات التحالف، يوم الثلاثاء، استهدفت موقعا يستخدمه الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، وتدريب العناصر عليها، في منطقة "الصنصل" بالمديرية، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

ويقع موقع "الصّنصَل" جوار معسكر "فُرَيْجَة" مقر اللواء 62 حرس جمهوري سابقا، في منطقة شعب بالمديرية.

وقالت المصادر إن الغارة أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي وخبيرين من حزب الله اللبناني، وقعت الغارة أثناء وصولهم إلى الموقع، بالإضافة إلى تدمير مخزن للطائرات المسيرة وأربع سيارات من بينها باص "هايس" و"طقم" يستخدم كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة.