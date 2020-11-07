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مقتل 15 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش غربي تعز

Tribesmen loyal to the Houthi group wave up their weapons as they shout slogans during a gathering of Houthi loyalists on the outskirts of Sanaa, Yemen July 8, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مقتل 15 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش غربي تعز

الموجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة التي حاولت المليشيات الوصول إليها

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دبي – العربية.نت

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قُتل 15من عناصر المليشيات الحوثية وجرح عدد آخر منهم، بعد تجدد للمواجهات مع الجيش الوطني اليمن فجر السبت في جبهة مقبنة غربي تعز، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

ونقلت الوزارة عن قائد عسكري قوله إن المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت المليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاَ شنته المليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

الجيش اليمنيفي جبهات تعز (أرشيفية)
الجيش اليمنيفي جبهات تعز (أرشيفية)

وأضاف أن 15 عنصراً حوثياَ قتلوا وأصيب عدد آخر خلال المواجهات فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وأشار إلى أن المليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، وفي انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل في مديرية مقبنة.

وتستمر ميليشيا الحوثي بقصف الأحياء السكنية بتعز بشكل شبه يومي منذ حصارها للمدينة في مارس 2015 والذي أدى إلى ارتكابها العديد من المجازر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين بين قتيل ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

الدمار في تعز (أرشيفية)
الدمار في تعز (أرشيفية)
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وفي الحديدة، أصيبت امرأة مسنّة، اليوم السبت، بشظايا مقذوف هاون، إثر قصفٍ شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن امرأة مسنّة تدعى "جرادة محبش درويش" أصيبت بشظايا مقذوف هاون حوثي في قدمها اليمنى أثناء تواجدها بجانب منزلها في منطقة الجريبة.

وأفاد بأن المدنيين يتعرضون لقصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بسلاح "م. ط. 23" و"عيار 14.5" بشكل يومي، ليلاً ونهاراً.

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