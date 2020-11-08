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صنعاء.. الجيش اليمني يسقط 4 طائرات حوثية في جبهات نهم

إسقاط طائرة مسيرة درون حوثية الدريهمي الحديدة 1
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

صنعاء.. الجيش اليمني يسقط 4 طائرات حوثية في جبهات نهم

قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لليوم الثالث على التوالي، على امتداد الجبهات القتالية في مديرية نهم

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط أربع طائرات مسيرة وإحباط هجمات انتحارية لميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، الأحد، إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لليوم الثالث على التوالي، على امتداد الجبهات القتالية في مديرية نهم شرق صنعاء.

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كما أوضح أن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة تمكنت من كسر عدد من الهجمات الانتحارية التي شنتها الميليشيات الحوثية لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

ونقل المركز عن مصادر عسكرية، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت، تعزيزات وتجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات مديرية نهم، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات وإحراق ثلاثة أطقم قتالية بعتادها.

كما أضافت أن أبطال الجيش تمكنوا من إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات.

وأكدت المصادر بأن الميليشيات الحوثية تعيش حالة من التخبط والانهيار نتيجة الخسائر البشرية التي تتكبدها، وتولي الفرار تحت ضربات أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تاركة خلفها جثث قتلاها وأسلحتها.

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