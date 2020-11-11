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اليمن.. مصرع 23 حوثياً في كمين غرب مأرب

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أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. مصرع 23 حوثياً في كمين غرب مأرب

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العربية. نت - أوسان سالم 

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تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية بنيران الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم شرق صنعاء والمخدرة غرب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن عناصر من الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نصبوا كميناً محكماً لمجاميع من ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة، وأسفر الكمين عن مصرع أكثر من 23 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

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وفي جبهات نهم، شرق صنعاء خاض الجيش الوطني معارك ضارية ضد الميليشيات الانقلابية وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعادات، ومنها تدمير عربتين و3 أطقم بعتادها باتجاه جبال صلب.

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وعلى وقع المعارك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة وفي منطقة الجفرة ومفرق الجوف، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأشار البيان إلى الخسائر المهولة التي تتكبّدها الميليشيات الحوثية على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبفعل الغارات المركّزة لطيران التحالف خلال المعارك المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي على امتداد جبهات نهم.

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