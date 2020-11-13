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بينهم قيادات ميدانية.. مصرع 15 حوثياً في تعز

الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني - أرشيفية
اليمن والحوثي

بينهم قيادات ميدانية.. مصرع 15 حوثياً في تعز

المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 15 من عناصر المليشيات الحوثية بينهم القيادي المدعو "أبو طه" واثنين من مرافقيه، والقيادي "أبو رعد"

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دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أن نحو 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز، بينهم قيادات ميدانية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الحوثية في منطقة قهبان بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

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كما أضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 15 من عناصر المليشيات الحوثية بينهم القيادي المدعو "أبو طه" واثنين من مرافقيه، والقيادي المدعو "أبو رعد"، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف، من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.

خسائر بشرية ومادية

وقبل يومين تكبّدت ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية ومادية بنيران الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم شرق صنعاء والمخدرة غرب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن عناصر من الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية نصبوا كميناً محكماً لمجاميع من ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة، وأسفر الكمين عن مصرع أكثر من 23 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

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