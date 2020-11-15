  • مباشر
اللغة

اليمن.. اجتماعات في عمّان للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى

Delegates from the Iran-aligned Houthi movement and the Saudi-backed Yemeni government meet to discuss prisoner swap deal in Amman, Jordan January 17, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed
من اجتماعات سابقة بين الطرفين في عمّان العام الماضي
اليمن والحوثي

اليمن.. اجتماعات في عمّان للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى

أنباء عن أن الميليشيا ستفرج عن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني.. ومطالب بإطلاق سراح 4 قادة حددهم قرار من مجلس الأمن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي، أن اجتماعات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستبدأ، الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين.

ومن المتوقع، بحسب معلومات إعلامية، الإفراج عن 200 أسير من مقاتلي ميليشيات الحوثي، مقابل 101 من الحكومة الشرعية، بينهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤول ملف الأسرى بالميليشيا، عبد القادر المرتضى، قوله إنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني في الصفقة الجديدة.

ناصر منصور هادي
ناصر منصور هادي

واتهم المرتضى الحكومة بـ"عدم الجاهزية في الذهاب إلى صفقة تبادل كل الأسرى مقابل الكل"، حسب رأيه.

لكن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، اتهم ميليشيات الحوثي بالاستمرار في "مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين".

وأضاف: "الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ ستوكهولم وحتى اللحظة، وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".

مساجين سابقون لدى الحوثي يصلون عدن بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل الشهر الماضي
مساجين سابقون لدى الحوثي يصلون عدن بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل الشهر الماضي

وأكد فضائل في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" أن ميليشيات الحوثي "تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب. حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل، وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب". وخاطب الحوثيين قائلاً: "عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماماً أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف".

اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم بنكاً وتحذيرات من التداعيات اليمن اليمن والحوثي اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم بنكاً وتحذيرات من التداعيات

وأضاف: "نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة (التي من المتوقع أن تنطلق بعد أيام في الأردن) بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن، فكفاكم كذباً".

في سياق متصل، أعرب مسؤول حكومي عن أمله في وفاء الحوثيين بالتزاماتهم السابقة بموجب اتفاق سويسرا الأخير، والتوسع في عدد المشمولين بصفقة التبادل المقبلة، بما في ذلك الإفراج عن الأربعة القادة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وفي 15 و16 أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة وميليشيات الحوثي سراح 1056 أسيراً، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ الانقلاب منتصف 2014.

ونفذت العملية برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي 10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي "الشخير"
صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
50 سنة من حكم عائلة الأسد 50 سنة من حكم عائلة الأسد "لا طريقة لحكم سوريا إلا بوطء الرؤوس"
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد