شاهد.. نزوح للعائلات في الحديدة جراء قصف صاروخي للحوثيين

شهد حي منظر السكني بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، موجة نزوح جديدة لعدد من العائلات بعد أن تدمرت منازلهم جراء قصف صاروخي لميليشيات الحوثي الانقلابية، ضمن تصعيدها وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

ووثق تصوير نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الإثنين، نقل إحدى العائلات لما تبقى لهم من مواد منزلية واثاث على متن شاحنة نقل ونزوحه من حي منظر بمديرية الحوك، جنوبي الحديدة.

كما أظهر التصوير مشاهد توضح مدى حجم الدمار والخراب الذي لحق ببعض المنازل وسط حي منظر والخسائر المادية الذي أسفر عنه قصف ميليشيات الحوثي.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن حالة من الخوف والرعب والهلع تسود من تبقى من أهالي حي منظر نتيجة القصف المتواصل الذي يشنه الحوثيين على مساكنهم.

ويتزامن تصعيد ميليشيات الحوثي مع وصول بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، مما يهدد كل الجهود الأممية لإنجاح عملية إحلال السلام في الحديدة.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية، الاثنين، بأن القوات المشتركة، رصدت مجموعة طائرات مسيرة (استطلاع) أطلقتها ميليشيا الحوثي، فوق محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر عملياتي قوله، إن القوات المشتركة رصدت 6 طائرات استطلاع في أربع مناطق من الحديدة.

وأوضح المصدر أن 3 طائرات حلقت في سماء منطقة الجبلية و2 فوق منطقتي الحيمة والفازة بمديرية التحيتا، فيما حلقت "درون" أخرى في سماء مدينة حيس.

واعتبر أن الخطوة تأتي ضمن تصعيد ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة.

