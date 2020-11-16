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يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا

انتحر بعدما عجز عن تعليم أولاده
اليمن والحوثي

يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا

بحسب الأمم المتحدة، فإن 80 % من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، و24 مليونا من أصل 30 مليونا يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة

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العربية. نت - أوسان سالم

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أقدم مواطن في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، على الانتحار شنقاً، بسبب عدم تمكنه من الحصول على عمل يساعده في توفير المتطلبات الضرورية لأسرته، وعجزه عن دفع رسوم تسجيل أولاده في المدارس الحكومية، بعد مضي شهر على بدء العام الدراسي الجديد.

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وقالت مصادر محلية، إن المواطن عمار حيدر القراضي، لم يتمكن من دفع رسوم تسجيل أولاده في المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، التي فرضت، مؤخراً، رسوما مالية ألزمت أولياء الأمور بدفعها كشرط أساسي لتسجيل أولادهم فيها، تحت مبرر دفع تلك الرسوم كمرتبات للمدرسين، في ظل استمرار انقطاع المرتبات، وتنصل الجماعة المسلحة عن دفعها.

وأفادت المصادر أن القراضي عجز، طوال الفترة الماضية، عن الحصول على عمل، ووصل به الحال إلى عجزه عن تسجيل أطفاله في المدرسة الحكومية، وهو يعيل أسرة مكونة من زوجة وخمسة أولاد، ما دفعه لقتل نفسه شنقاً، بحسب ما أوردته صحيفة "الشارع" اليمنية.

وذكرت المصادر، أن عمار القرضي ينتمي إلى بني القرضي، في مديرية السلفية، محافظة ريمة، وأقدم على شنق نفسه، وفاءً بعهد قطعه أمام أولاده بأن يوم السبت (أمس الأول) هو آخر فرصة له لتسجيلهم في المدارس، أو يعود شهيداً، إن لم يتمكن من تسجيلهم، وقال لهم: "إذا ما قدرت أسجلكم بالمدرسة يوم السبت فاعتبروني شهيداً".

وتزايدت حالات الانتحار في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، منذ انقطاع المرتبات، وبحسب الأمم المتحدة، فإن 80% من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، و24 مليونا من أصل 30 مليونا يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة.

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